Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо на Ближнем Востоке

Восемь самолетов-заправщиков ВВС США подняли в небо на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Сразу восемь самолетов-заправщиков ВВС США подняты в небо на Ближнем Востоке за три часа до истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа по сделке с Ираном, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно изученным данным, три Boeing KC-46A Pegasus направляются на восток от границы Иордании в небе над Саудовской Аравией. На 23.57 мск вторника один из них отключил транспондер.

Кроме того, один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Тель-Авива и на данный момент повторяют траекторию самолетов, вылетевших ранее.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше