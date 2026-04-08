Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Сразу восемь самолетов-заправщиков ВВС США подняты в небо на Ближнем Востоке за три часа до истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа по сделке с Ираном, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, три Boeing KC-46A Pegasus направляются на восток от границы Иордании в небе над Саудовской Аравией. На 23.57 мск вторника один из них отключил транспондер.
Кроме того, один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Тель-Авива и на данный момент повторяют траекторию самолетов, вылетевших ранее.