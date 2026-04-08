Трамп заявил о жарких переговорах с Ираном на фоне истечения срока ультиматума

Напомним, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить срок для заключения соглашения с Тегераном на две недели. Одновременно он призвал иранскую сторону в качестве жеста доброй воли временно открыть Ормузский пролив на тот же период, пока будет продолжаться дипломатическая работа.