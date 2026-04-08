Трамп заявил о жарких переговорах с Ираном на фоне истечения срока ультиматума

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация находится в разгаре интенсивных переговоров с Ираном. Об этом он сообщил корреспонденту Fox News.

«Мы находимся в самом разгаре жарких переговоров», — подчеркнул он.

Также американский лидер добавил, что в ближайшее время ему проведут брифинг по предложению Пакистана.

Напомним, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить срок для заключения соглашения с Тегераном на две недели. Одновременно он призвал иранскую сторону в качестве жеста доброй воли временно открыть Ормузский пролив на тот же период, пока будет продолжаться дипломатическая работа.

