Американский военный самолет вылетел во вторник днем с британской базы ВВС

Трамп 5 апреля пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут «жить в аду». Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.