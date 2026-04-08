Американский военный самолет вылетел во вторник днем с британской базы ВВС

Американский военный самолет вылетел во вторник днем с базы ВВС Британии Ферфорд.

ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости. Американский военный самолет вылетел во вторник днем с британской базы ВВС Фэрфорд по направлению на Ближний Восток на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

Самолет вылетел с базы примерно после 15.30 во вторник, после чего направился на юго-восток и пролетел на Европой, направляясь на Ближний Восток.

Изначально во вторник планировался вылет с базы двух американских бомбардировщиков, однако, по сообщениям газеты Express, у одного из них возникли проблемы с двигателем.

Трамп 5 апреля пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут «жить в аду». Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

