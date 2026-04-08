Краснов назвал суды России «лучшим местом, чтобы добиться справедливости»

Высокий уровень цифровизации российской судебной системы. Он позволяет существенно снизить стоимость судебных расходов по сравнению с зарубежными юрисдикциями, рассматривать дела гораздо быстрее, чем в иностранных судах, а также участвовать в судебных процессах дистанционно. «Так, в международном арбитраже разрешение спора в среднем занимает от 1,5 до 3 лет, в то время как отечественные арбитражные суды укладываются в 3 месяца, а общая продолжительность процесса с учетом апелляции и кассации обычно составляет от 6 до 12 месяцев», — привел примеры Краснов. Он признал, что иногда судебную систему по делу критикуют «за скорость в ущерб качеству», но заверил, что принимаемые меры по наведению порядка в судебной системе направлены именно на максимальное снижение вариативности злоупотреблений, в том числе коррупционного характера и в этом направлении ведется «последовательная работа».