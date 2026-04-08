Курское приграничье 8 апреля: прорыв ВС РФ на 14 участках.
Армия России уничтожает противника вблизи Курской области. В Шосткинский район Сумщины Киев перебросил боевиков из «Азова»*. В Сумском районе нашим войскам удалось продвинуться на четырнадцати участках. В Краснопольском районе идёт наступление на райцентр. Чтобы остановить ВС РФ, сюда передислоцированы украинские подразделения с других направлений.
Российским войскам за сутки удалось уничтожить свыше 120 украинских боевиков, бронемашину HMMWV, пикапы и квадроциклы, пункты управления БПЛА и склад с боеприпасами.
Харьковская область 8 апреля: атака дронов и нападение на ТЦК.
Украинские FPV-дроны атаковали село Великий Выселок. Целью ВСУ стали гражданские автомобили.
— Мирные жители не пострадали. Вооружённые формирования Украины ежедневно терроризируют население освобождённой Харьковской области, — отметил глава региональной Военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
В Харькове военнослужащий 21-й бригады ВСУ напал на сотрудников ТЦК. Мужчина находился в отпуске, но военкомы решили проверить у него документы. В итоге один тэцэкашник получил ножом в живот. Сам же 55-летний военный, бросив две гранаты и выстрелив из пневматического пистолета, сбежал. Позже его задержали полицейские.
Расчёты САУ «Гиацинт-С» группировки «Север» отработали по пунктам управления БПЛА, артиллерийским орудиям, укреплениям и живой силе подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
ДНР 8 апреля: разгром ВСУ под Красноармейском и Миньковкой.
В Донецкой Народной Республике российские войска наступают на нескольких направлениях. Есть продвижения к Славянску и Краматорску. Здесь прекратила работу Славянская ТЭС. Это была последняя работающая тепловая электростанция на оккупированной Киевом части ДНР.
— На Славянско-Краматорском направлении идёт серьёзное давление на линии Миньковка — Голубовка — Приволье, за западные окраины Миньковки им удалось зацепиться. Также идут постоянные «накаты» на Никифоровку и Фёдоровку Вторую с целью помешать нам выйти к окраинам Рай-Александровки, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
По данным военного аналитика Анатолия Радова, бойцы Добровольческого корпуса уже отодвинули противника от западной части Миньковки. Кроме того, ВС РФ продвинулись от Резниковки к Каленикам.
ВСУ попытались наступать под Красноармейском (Покровском). Попытка вернуть утраченные позиции закончилась для 425-го штурмового полка гибелью. Согласно подсчётам украинских экспертов, убито около 25 человек, сожжены две БМП-2, танк Abrams и другая техника.
Карта СВО на 8 апреля 2026 года.
Венгрия: Вэнс обвинил Киев во вмешательстве.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт. 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. За большинство в Государственном собрании борются партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» и «Партия уважения и свободы». Премьер-министр Виктор Орбан может лишиться своего поста. На его место претендует Петер Мадьяр, которого, как считают сторонники действующего главы кабинета министров, поддерживают из Киева.
— Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле, — заявил Вэнс.
Перемирие: Зеленский манипулирует паузой.
Владимир Зеленский предложил России остановить удары по энергетическим объектам. Огонь должен быть прекращён на праздник Воскресения Христова, который в этом году православные отмечают 12 апреля. По его словам, соответствующая инициатива передана через США.
— Энергетическое перемирие мы, помнится, выдерживали целый месяц весной прошлого года. Суточные сводки фиксировали до десятка и более украинских атак за день. Причём удары по энергообъектам шли практически непрерывно — от Белгородской и Курской областей до южных регионов и крупнейших узлов энергосистемы, — напомнил военный корреспондент Александр Коц.
По его мнению, делая такие предложения, Зеленский пытается показать себя тем, кто может давить на Россию.
* Организация признана террористической и запрещена в России.