Сводка СВО за 8 апреля: ВС РФ вскрыли оборону под Красноармейском, зачищают Миньковку, ВСУ теряют 425-й полк, Зеленский манипулирует перемирием

В Харькове военнослужащий 21-й бригады ВСУ напал на сотрудников ТЦК. Мужчина находился в отпуске, но военкомы решили проверить у него документы. В итоге один тэцэкашник получил ножом в живот. Сам же 55-летний военный, бросив две гранаты и выстрелив из пневматического пистолета, сбежал. Позже его задержали полицейские.