США подняли в небо восемь заправщиков перед истечением ультиматума Трампа

Соединённые Штаты подняли в небо над Ближним Востоком сразу восемь военных самолётов-заправщиков за три часа до истечения срока ультиматума по сделке с Ираном.

Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа открытых полётных данных.

Выяснилось, что три борта Boeing KC-46A Pegasus направились на восток от границы Иордании, пролетая над территорией Саудовской Аравии. Ближе к 00:00 по мск один из этих самолётов отключил транспондер.

Параллельно из Тель-Авива вылетели ещё один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker. В настоящий момент эта группа полностью повторяет траекторию самолётов, вылетевших ранее.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание Совета по обороне из-за угроз Трампа в адрес Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше