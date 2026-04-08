США подняли в небо восемь заправщиков перед истечением ультиматума Трампа

Соединённые Штаты подняли в небо над Ближним Востоком сразу восемь военных самолётов-заправщиков за три часа до истечения срока ультиматума по сделке с Ираном.
Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа открытых полётных данных.
Выяснилось, что три борта Boeing KC-46A Pegasus направились на восток от границы Иордании, пролетая над территорией Саудовской Аравии. Ближе к 00:00 по мск один из этих самолётов отключил транспондер.
Параллельно из Тель-Авива вылетели ещё один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker. В настоящий момент эта группа полностью повторяет траекторию самолётов, вылетевших ранее.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание Совета по обороне из-за угроз Трампа в адрес Ирана.