СМИ: по зафрахтованному Maersk судну нанесли удар в Персидском заливе

DR: зафрахтованное датской Maersk судно подверглось удару в Персидском заливе.

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Контейнеровоз, зафрахтованный датским морским контейнерным перевозчиком A.P. Moller-Maersk A/S, подвергся удару неизвестного снаряда в Персидском заливе, никто не пострадал, сообщает датская телерадиокомпания DR.

«Контейнеровоз, зафрахтованный Maersk и ходящий по Персидскому заливу, подвергся удару снаряда», — сообщает DR, ссылаясь на заявление компании датскому порталу ShippingWatch.

Как сообщает DR, в результате инцидента никто не пострадал, все члены экипажа в безопасности, однако был нанесен ущерб корпусу судна. Телерадиокомпания отмечает, что принадлежность снаряда не уточняется. Контейнеровоз в состоянии самостоятельно продолжить путь и сейчас движется к следующему порту захода, где его осмотрят, добавляет DR.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше