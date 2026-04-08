«Не имеет равных»: на что способен российский ракетный комплекс «Ярс»

РВСН провели командно-штабные учения с участием ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс». Военные отработали в том числе совершение маршей, рассредоточение ракетных дивизионов и нейтрализацию ДРГ. «Ярс» — межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Дальность комплекса оценивается в 11—12 тыс. км. Западные СМИ называют МБР «Ярс» одной из самых современных в мире.
В Сибири прошли учения с ракетным комплексом «Ярс»: что известно.
Вооружённые силы России провели командно-штабные учения с участием подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс».
Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе манёвров расчёты «Ярсов» отработали совершение маршей, рассредоточение ракетных дивизионов со сменой полевых позиций и преодоление участков условно заражённой местности. При выполнении задач расчёты ПГРК организовали боевое дежурство в полевых условиях.
«Кроме того, были проведены мероприятия маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника и противодействия современным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», — говорится в релизе МО.
Особое внимание на тренировках уделялось охране и обороне колонн «Ярсов» на марше и полевых позициях. Для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействовались армейская авиация и БПЛА различного типа. Это позволило обнаружить ДРГ условного противника на дальних подступах и своевременно их нейтрализовать.
«Прошедшее командно-штабное учение показало высокий уровень профессионализма личного состава и надёжность ракетной техники. Военнослужащие выполнили различные задачи, в том числе по совершению интенсивных манёвренных действий и освоению новых районов боевого патрулирования», — заключили в оборонном ведомстве.
Характеристики «Ярса».
Напомним, ПГРК «Ярс» — это мобильный вариант одноимённой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования РС-24. Комплекс стал дальнейшим развитием знаменитой МБР «Тополь-М». Обе системы были разработаны специалистами Московского института теплотехники.
На опытно-боевое дежурство «Ярс» поставили в начале 2010 года. Характеристики комплекса в открытом доступе не публиковались. По данным СМИ, максимальная дальность МБР может достигать 11—12 тыс. км при стартовой массе ракеты порядка 50 т и полезной нагрузке 1,2 т.
Головная часть у «Ярса» разделяющаяся — во время полёта она распадается на отдельные боевые блоки, что позволяет уничтожить несколько целей и повышает вероятность преодоления противоракетной обороны противника. В материалах ТК «Звезда» указывается, что ракета может нести три-четыре термоядерные боеголовки по 300 кт.
Помимо этого, для преодоления ПРО МБР задействует средства искажения характеристик боевых блоков, а также активные и пассивные ложные цели. В дополнение к этому «Ярс» может выполнять манёвры на начальном участке траектории, что также усложняет перехват.
Разработчики предусмотрели и защиту ракеты в условиях ядерной атаки на пусковые позиции МБР «Ярс». В частности, она может на старте совершать программный манёвр для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет противника.
Как отмечал ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, одним из главных достоинств подвижных комплексов «Ярс» является их повышенная живучесть по сравнению с ПГРК предыдущего поколения.
«По сравнению с предшествующим однотипным комплексом “Тополь” живучесть комплекса “Ярс” повышена в несколько раз. И это не единственное преимущество “Ярса”. Данный комплекс обладает большей защищённостью, устойчивостью системы управления и менее заметен для технических средств разведки», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда».
Мнения о ракетном комплексе «Ярс».
Учения с участием ПГРК «Ярс» проходят в России на регулярной основе и являются частью обычной боевой подготовки в РВСН. Несмотря на это, западные СМИ уделили внимание апрельским манёврам.
Так, британская газета Daily Mail опубликовала материал, в котором отмечается, что Россия «задействовала ужасающую межконтинентальную ракету в ядерных учениях» на фоне того, как президент РФ Владимир Путин «наслаждается хаосом в НАТО».
В свою очередь, агентство Reuters утверждает, что целью учений было не только проверить боеготовность, но и «направить предостережение Западу в период высокой напряжённости в отношениях с натовскими противниками» из-за конфликта на Украине.
Ранее в западной прессе неоднократно отмечали уникальность и выдающиеся характеристики «Ярса», а также современность российских РВСН.
Например, портал Military Watch Magazine (MWM) в декабре прошлого года констатировал, что Россия инвестирует много средств в модернизацию стратегических сил. Благодаря этому «российский арсенал стратегических ракет наземного базирования по своим возможностям по-прежнему не имеет равных», пишет MWM. Тогда как США всё ещё полагаются «на старейший класс МБР в мире — ракеты Minuteman III, которым уже полвека», заключило издание.
К схожим выводам пришёл и журнал The National Interest. Осенью прошлого года издание опубликовало статью, в которой «Ярс» назван одной из самых передовых МБР в мире. При этом состояние американских ядерных сил в публикации характеризуется в негативном ключе.
«Наличие такого комплекса, как “Ярс”, в российском арсенале гарантирует, что НАТО будет тщательно взвешивать свои действия, прежде чем обострять конфронтацию с Кремлём», — отмечал обозреватель NI.
Военные аналитики в статье китайского издания Baijiahao ещё в 2022 году сообщали, что страны НАТО боятся вступать в открытое противостояние с Россией, так как не хотят иметь дело с ракетным комплексом «Ярс».