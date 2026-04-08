В Персидском заливе снаряд попал в зафрахтованный Maersk контейнеровоз

Зафрахтованный датским перевозчиком Maersk контейнеровоз подвергся удару неизвестного боеприпаса в акватории Персидского залива.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
Согласно сведениям журналистов, в результате атаки никто из членов экипажа не пострадал. При этом отмечается, что снаряд нанёс ущерб внешнему корпусу судна.
В настоящий момент корабль способен самостоятельно продолжать движение. Он направляется к следующему порту захода для проведения технического осмотра. Принадлежность выпущенного боеприпаса пока не установлена.
11 марта сообщалось, что грузовое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда.