В Персидском заливе снаряд попал в зафрахтованный Maersk контейнеровоз

Зафрахтованный датским перевозчиком Maersk контейнеровоз подвергся удару неизвестного боеприпаса в акватории Персидского залива.

Зафрахтованный датским перевозчиком Maersk контейнеровоз подвергся удару неизвестного боеприпаса в акватории Персидского залива.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

Согласно сведениям журналистов, в результате атаки никто из членов экипажа не пострадал. При этом отмечается, что снаряд нанёс ущерб внешнему корпусу судна.

В настоящий момент корабль способен самостоятельно продолжать движение. Он направляется к следующему порту захода для проведения технического осмотра. Принадлежность выпущенного боеприпаса пока не установлена.

11 марта сообщалось, что грузовое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда.