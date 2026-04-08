FT: война с Ираном обходится США в $500 млн ежедневно

Ежедневные расходы Соединённых Штатов на ведение боевых действий против Ирана составляют порядка $500 млн.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Согласно опубликованным данным, общие траты Вашингтона за всё время операции уже достигли $22—31 млрд. Около $2,1—3,6 млрд из этой суммы ушли на компенсацию уничтоженной и повреждённой техники, включая самолёты, радары и системы противовоздушной обороны (ПВО).
Авторы материала подчёркивают, что удары Тегерана по инфраструктуре серьёзно увеличивают финансовый долг государства. Подобная ситуация напрямую ослабляет стратегические возможности США в других регионах, в том числе в случае потенциального конфликта с КНР.
Ранее портал Iran War Cost Tracker сообщил, что расходы Соединённых Штатов на операцию против Ирана, с момента начала которой прошло 36 дней, превысили $42 млрд.