ТАСС: в небе Ближнего Востока находятся около 10 топливозаправщиков США

Подобную активность источник агентства назвал «стандартной».

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Около 10 самолетов-топливозаправщиков, принадлежащих США, находятся в небе Ближнего Востока. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах региона.

«В настоящее время фиксируются полеты почти десятка американских транспортных самолетов, способных осуществлять функцию топливозаправки», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о самолетах типа Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus. «Большая их часть взлетела из Тель-Авива», — пояснил источник, назвав подобную активность «стандартной» с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Кроме того, по данным диспетчеров, в небе находится американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, взлетевший с аэродрома в Саудовской Аравии. Фиксируется полет транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster II, который тоже принадлежит ВВС США.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран как цивилизация может погибнуть в ночь на 8 апреля после истечения срока выдвинутого США ультиматума о заключении сделки, если не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше