Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна

Американский бизнесмен Билл Гейтс даст показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает MS NOW.
«Миллиардер Билл Гейтс и министр торговли Говард Латник в ближайшие недели должны дать показания перед комитетом палаты представителей», — говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья сообщил, что семья Клинтонов согласилась дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна.
Узнать больше по теме
