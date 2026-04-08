Отец Илона Маска предрёк разрушение Нью-Йорка из-за мигрантов

Массовый наплыв мигрантов грозит полностью разрушить крупнейший мегаполис США Нью-Йорк, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Отец миллиардера крайне обеспокоен текущей миграционной политикой американских властей.
По его словам, многие переселенцы массово прибывают в страну из регионов, где они никогда не занимались строительством и развитием инфраструктуры. Маск-старший уверен, что это неизбежно приведёт к катастрофическим последствиям для города.
«Очень ужасная идея… а потом, очевидно, всё будет снесено, и довольно скоро там ничего не останется», — подчеркнул он.
Ранее Маск-старший заявил, что столица США за последние годы пришла в серьёзный упадок и превратилась в гетто на фоне Москвы.