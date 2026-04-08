В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы официально отменены.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Татарстан.
В настоящий момент обслуживание прилетающих и вылетающих бортов осуществляется без ранее введённых ограничений.
«Для международных аэропортов городов Казани, Нижнекамска и аэропорта города Бугульмы временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов отменены», — говорится в сообщении.
Ранее аэропорт Пензы приостанавливал обслуживание рейсов.