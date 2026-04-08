Иран расширит список целей в случае атаки США на электростанции

Иранские военные готовы расширить список потенциальных целей и включить в него объекты саудовской компании Aramco в случае атаки США на местные электростанции.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

5 апреля президент США Дональд Трамп потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, пригрозив массированными ударами по мостам и электростанциям.

Собеседник агентства пояснил, что в случае реализации этих угроз под ударом окажутся нефтяная компания Aramco, крупный порт Янбу и трубопровод Фуджейра.

Кроме того, по оценке источника, подобные действия Вашингтона неизбежно спровоцируют резкий скачок мировых цен на нефть до $200 за баррель.

«Если Трамп совершит ошибку, Aramco, Янбу… и трубопровод Фуджейра пополнят список иранских целей», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Соединённые Штаты о последствиях пересечения красных линий.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание Совета по обороне из-за угроз Трампа в адрес Ирана.

