Украинского консула в Доминикане уволили спустя неделю из-за откровенных фото

Внешнеполитическое ведомство Украины лишилось своего представителя в Доминиканской Республике. Причём проработала Виктория Якимова на почётном посту всего несколько дней — её назначили 30 марта, а уже в апреле пришлось расстаться с патентом. Причина — публикация снимков откровенного содержания, включая фото в кокошнике, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД.

Источник: Life.ru

В министерстве пояснили, что опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий негативный резонанс. Провели дополнительную проверку — и по её итогам патент отозвали. Дипломатическая карьера, толком не начавшись, рухнула из-за неудачных кадров.

Но одними кадровыми решениями в отношении самой Якимовой дело не ограничилось. Посол Украины на Кубе, который, собственно, и выбирал её на пост почётного консула, возвращён в Киев. В центральном аппарате МИД также произведены соответствующие перестановки — скандал аукнулся на всех этажах.

Пока в Доминикане разгорался дипломатический скандал из-за фото в кокошнике и откровенных снимков, Life.ru следил за куда более серьёзными обещаниями, которые Киев получает от Запада. Глава украинского МИД Андрей Сибига похвастался гарантиями госсекретаря США Марко Рубио: оружие по программе PURL идёт именно Украине, его не перенаправляют другим странам, а к финансированию якобы подключился ещё один новый донор.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

