Третий саммит Россия — Африка пройдет в октябре в Москве, сообщили в МИД

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28−29 октября, есть подтверждения об участии лидеров ряда стран, сообщил РИА Новости директор Департамента Африки МИД РФ Анатолий Башкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил определить Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка.
«Даты 28−29 октября подтверждены», — сказал Башкин, отвечая на вопрос агентства о датах саммита.
«Уже даже в рабочем порядке есть подтверждения (об участии — ред.) от лидеров», — добавил он, не уточнив, о лидерах каких стран идет речь.