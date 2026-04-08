Из Британии к Ирану вылетели американские бомбардировщики B-52

Американские бомбардировщики B-52 вылетели с военной базы в Великобритании и направились в сторону Ирана.
Об этом сообщает журнал India Today со ссылкой на источники.
Согласно опубликованным материалам, стратегическая авиация начала переброску с британского аэродрома RAF Fairford.
Отмечается, что часть военных самолётов уже находится в воздухе на пути к цели. Остальные борта успешно прошли процедуру дозаправки и выстроились на взлётно-посадочной полосе в ожидании команды на взлёт.
«Несколько самолётов B-52 были замечены вылетающими с авиабазы RAF Fairford, другие… заправились и расположились на взлётной полосе перед взлётом», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты подняли в небо над Ближним Востоком сразу восемь военных самолётов-заправщиков за три часа до истечения срока ультиматума по сделке с Ираном.
7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.