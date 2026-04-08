Аналитик рассказала, где в России надо платить туристический налог

Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.