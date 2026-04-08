Трамп раскритиковал Такера Карлсона из-за заявления об Иране

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона на фоне его заявления о том, что США предпринимают шаги к ядерной войне.
«У Такера низкий уровень интеллекта, и он абсолютно не понимает, что происходит… Я не отвечаю на его звонки. Я с ним не общаюсь. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», — заявил Трамп New York Post.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
В свою очередь, Карлсон призвал военных США не выполнять приказы Трампа об ударе по Ирану.
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Читать дальше