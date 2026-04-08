Всплыло новое «пророчество» Жириновского: Нефть по $400 и ядерный удар по Ирану

Прогноз Жириновского о событиях на Ближнем Востоке, сделанный в 2013 году. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zhirinovskiy.
По его сценарию, Израиль может нанести удар по Ирану, что приведёт к резкой эскалации. В ответ Тегеран атакует объекты в Саудовской Аравии и Катаре, а также перекроет Ормузский пролив.
Жириновский утверждал, что в таком случае цены на нефть могут взлететь до $400 за баррель, что ударит по экономикам Европы и Китая.
Ранее в Сети вновь всплыло предсказание Владимира Жириновского о начале третьей мировой в 2027 году — на фоне эскалации от Украины до Ближнего Востока. На архивных кадрах шестилетней давности основатель ЛДПР говорит, что США теряют позиции, а «стареющая» Европа пытается воспользоваться последним шансом. Китай, по его мнению, не решится на роль гегемона, а к 2027 году накопленные противоречия могут привести к силовому сценарию.
