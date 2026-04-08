Всплыло новое «пророчество» Жириновского: Нефть по $400 и ядерный удар по Ирану

Ранее в Сети вновь всплыло предсказание Владимира Жириновского о начале третьей мировой в 2027 году — на фоне эскалации от Украины до Ближнего Востока. На архивных кадрах шестилетней давности основатель ЛДПР говорит, что США теряют позиции, а «стареющая» Европа пытается воспользоваться последним шансом. Китай, по его мнению, не решится на роль гегемона, а к 2027 году накопленные противоречия могут привести к силовому сценарию.