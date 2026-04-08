СМИ: заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару, утверждает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в результате этих атак ранения получили два человека.
Ранее иранские СМИ сообщали, что США и Израиль нанесли авиаудары по алюминиевым заводам в иранском городе Эрак и нефтехимическому комплексу Fajr в городе Бендер-Махшехр.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут «жить в аду». Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.