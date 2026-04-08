СМИ: заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Заводы алюминиевого производства на западе Ирана не подвергались удару, утверждает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

«Снаряды США и Израиля были нацелены на часть промышленного объекта, расположенного в соседних к Эраку районах. Вопреки некоторым слухам, алюминиевый и машиностроительный заводы Эрака не были целью этих атак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих атак ранения получили два человека.

Ранее иранские СМИ сообщали, что США и Израиль нанесли авиаудары по алюминиевым заводам в иранском городе Эрак и нефтехимическому комплексу Fajr в городе Бендер-Махшехр.

Трамп 5 апреля пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут «жить в аду». Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше