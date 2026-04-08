МИД КНДР заявил о неизменной враждебности с Республикой Корея

Он напомнил, что 6 апреля заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон опубликовала заявление для прессы, в котором указала, что Пхеньян удовлетворен реакцией Ли Чжэ Мёна на инцидент с дронами. Президент РК выразил сожаление по поводу «безответственных и безрассудных действий, вызвавших ненужную военную напряженность». Ким Ё Чжон расценила этот шаг как «весьма обнадеживающее и мудрое поведение» и назвала поведение лидера РК «честным и великодушным». Она призвала Сеул прекратить «безрассудные провокации против КНДР» и ради собственной безопасности отказаться от любых попыток вступить в контакт с Пхеньяном. В противном случае РК заплатит «невообразимо большую цену», подчеркнула Ким Ё Чжон.