МИД КНДР заявил о неизменной враждебности с Республикой Корея

ПХЕНЬЯН, 8 апреля. /ТАСС/. Республика Корея (РК) остается самым враждебным для КНДР государством, несмотря на извинения ее президента Ли Чжэ Мёна за вторжение беспилотников в воздушное пространство соседней страны. Об этом говорится в распространенном агентством ЦТАК заявлении первого замминистра, директора 10-го департамента МИД КНДР Чан Гым Чхоля.
«Ни в коем случае не может быть изменена сущность РК — самого враждебного и противного КНДР государства независимо от слов и действий его правителя», — подчеркнул чиновник.
Он напомнил, что 6 апреля заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон опубликовала заявление для прессы, в котором указала, что Пхеньян удовлетворен реакцией Ли Чжэ Мёна на инцидент с дронами. Президент РК выразил сожаление по поводу «безответственных и безрассудных действий, вызвавших ненужную военную напряженность». Ким Ё Чжон расценила этот шаг как «весьма обнадеживающее и мудрое поведение» и назвала поведение лидера РК «честным и великодушным». Она призвала Сеул прекратить «безрассудные провокации против КНДР» и ради собственной безопасности отказаться от любых попыток вступить в контакт с Пхеньяном. В противном случае РК заплатит «невообразимо большую цену», подчеркнула Ким Ё Чжон.
Замминистра иностранных дел КНДР указал, что в Республике Корея неверно истолковали смысл этого заявления. «Анализ этого заявления со стороны разных кругов РК, в том числе Голубого дома, является поистине смехотворным. РК, воспринимая срочный ответ нашего правительства как “необычайно дружественную реакцию” и “подтверждение взаимной воли между главами государств”, несет несбыточный вздор, сравнимый с толкованием снов глупых дураков», подчеркнул Чан Гым Чхоль. По его словам, суть предупреждения для Сеула заключается в следующем: «если хотите спокойной жизни — не трогайте нас!».
В начале января военные КНДР сообщили, что 27 сентября и 4 января беспилотники, запущенные из Республики Корея, нарушили воздушную границу. Вооруженные силы РК отрицали свою причастность, власти начали расследование версии, что это сделали частные лица.