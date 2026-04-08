Иран в ответ на атаки США пригрозил ударить по объектам Саудовской Аравии и ОАЭ

Под удар могут попасть объекты государственной компании Saudi Aramco, порт Янбу в Саудовской Аравии, а также трубопровод Хабшан — Фуджейра в ОАЭ. Как отмечается, список целей может расширяться в зависимости от дальнейших действий Вашингтона. В перечень потенциальных объектов входят стратегические энергоузлы, играющие ключевую роль в мировых поставках нефти.
Ранее вице-президент Ирана Реза Ареф заявил о готовности страны ко всем сценариям. Так он отреагировал на угрозы Дональда Трампа, который пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ночь с 7 на 8 апреля. Он сделал это заявление, когда истекал срок его ультиматума Тегерану.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.