Трамп назвал предложение Ирана рабочей основой для переговоров

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. США и Иран решили практически все прошлые спорные вопросы, и Вашингтон рассматривает мирные предложения Тегерана из десяти пунктов как рабочую основу для дальнейшего ведения переговоров. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
«Мы получили предложение от Ирана, состоящее из десяти пунктов. И считаем, что это является рабочей основой, позволяющей вести переговоры. Почти все прошлые различные спорные вопросы между Соединенными Штатами и Ираном согласованы. Однако двухнедельный период позволит окончательно подготовить и реализовать договоренность», — написал глава администрации США в Truth Social.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.