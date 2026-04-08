Постпред Ирана в ООН назвал прискорбными угрозы Трампа

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал прискорбным и тревожным тот факт, что президент США Дональд Трамп публично угрожает уничтожить всю гражданскую инфраструктуру Исламской Республики, включая мосты, электростанции и энергетические объекты.

В своём выступлении иранский дипломат подчеркнул, что американский лидер открыто заявляет о намерении совершить военные преступления и преступления против человечности, устанавливая для этого крайние сроки. По словам Иравани, такие угрозы звучат на глазах у всего международного сообщества.

Ранее Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана, сделанным на фоне истечения ранее выдвинутого ультиматума Тегерану. В случае развития событий «сегодняшней ночью умрёт целая цивилизация», и её уже невозможно будет восстановить.

