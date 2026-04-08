Президент США Дональд Трамп заявил о близости к заключению окончательного мирного соглашения по Ирану.
«Мы уже достигли… всех военных целей и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке», — заявил он в Truth Social.
Трамп назвал приемлемой основой для переговоров предложение от Ирана из десяти пунктов. По его словам, двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение.
Ранее Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.