Искусство прессинга и паса: «Бавария» задавила и победила «Реал» в Лиге чемпионов, «Арсенал» выстоял и удивил «Спортинг»

«Бавария» на выезде взяла верх над «Реалом» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. На голы Луиса Диаса и Гарри Кейна хозяева смогли ответить лишь точным ударом Килиана Мбаппе. Не меньшей похвалы заслужили совершивший девять сейвов Мануэль Нойер и нашедшие партнёров точными передачами Серж Гнабри и Майкл Олисе. В другом матче «Арсенал» вырвал в гостях победу у «Спортинга» на 91-й минуте благодаря резкому смещению с фланга в центр и впечатляющему пасу Габриэла Мартинелли, а также своевременному открыванию в штрафной Кая Хаверца.
Вторая молодость Нойера.
Дуэль «Реала» и «Баварии» смело можно назвать классикой европейского футбола. С 1992 года, они провели между собой 22 матча в Лиге чемпионов. Нет ни одной пары команд, которые на этом временном отрезке играли друг с другом чаще. Для сравнения: с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» мадридцы сходились по 17 раз.
Однако большая часть противостояний, особенно в недавнем прошлом, не приносила болельщикам мюнхенцев положительных эмоций. Последнюю победу те одержали ещё в полуфинале в 2012-м, когда взяли верх над оппонентами на выезде в серии пенальти. Затем сливочные четыре раза подряд выбивали соперников из плей-офф главного еврокубка, в том числе на аналогичной стадии в 2024-м.
На этот раз подопечные Венсана Компани имели отличный шанс взять реванш и считались фаворитами. Вдобавок вернулся в общую группу Гарри Кейн, который испытывал проблемы с голеностопом. Хозяева, напротив, потеряли ещё одного лидера. Компанию Ферлану Менди, Дани Себальосу и Родриго в лазарете составил Тибо Куртуа. А его место на последнем рубеже занял украинец Андрей Лунин.
Мюнхенцы, как и ожидалось, в дебюте буквально смяли оппонентов. Они включили высокий прессинг и почти не покидали чужую финальную треть. В этот отрезок хозяевам пришлось непросто, но они выстояли.
Пережив стартовый натиск, команда выровняла игру. Тем более у неё имелось своё фирменное оружие — контратаки. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе всегда были готовы убежать в свободные зоны. Собственно, француз упустил самый опасный момент. Воспользовавшись разрезающей передачей Федерико Вальверде, он пробил в ближний угол, но Мануэль Нойер среагировал.
Бразилец тоже был заметен. Чуть ранее ветеран «Баварии» не без труда справился с его хитрым кручёным ударом низом из-за пределов штрафной. В другом эпизоде латиноамериканец благодаря рикошету едва не отправил мяч под перекладину.
Лунин от опытного визави не отставал. Например, Тьяго Питарч потерял мяч недалеко от своих ворот, чем воспользовался Серж Гнабри. Украинец вовремя сократил дистанцию и выручил одноклубников.
Однако незадолго до перерыва, когда казалось, что никто не успеет забить, гости открыли счёт. Гнабри выполнил отличный пас на ход Луису Диасу, а тот реализовал выход один на один. Альваро Фернандес сигнализировал о положении вне игры, но сам же нарушил линию офсайда. Началось же всё с прессинга и потери на чужой половине Винисиуса.
А в самом начале второго тайма положение сливочных стало критическим, поскольку они пропустили на 22-й секунде. Причём сами разыгрывали мяч с центра поля. Йосип Станишич обокрал всё того же незадачливого Фернандеса и запустил быструю атаку. Кейн завершил её аккуратным ударом в дальний угол с линии штрафной. Лунин, складывалось впечатление, не видел момента. Он дотянулся до мяча, однако тот залетел в сетку.
Для англичанина этот гол стал 49-м в текущем сезоне в составе мюнхенцев. Следом Майкл Олисе чуть не довёл дело до разгрома, но украинец парировал выстрел француза в ближний угол.
К чести подопечных Альваро Арбелоа, они рук не отпустили и завладели инициативой. Да и соперники допускали ошибки на своей половине. Особенно запомнился грубейший обрез Деотшанкюля Юпамекано, после которого Винисиус умчал на рандеву с Нойером. Немец грамотно оттёр бразильца в сторону, и тот не сумел попасть в створ.
Опытнейшего капитана вполне можно назвать одним из героев встречи, ведь он записал себе в актив девять сэйвов. В частности, по истечении часа кончиками пальцев перевёл мяч на угловой после удара Мбаппе.
Однако Килиан всё-таки не позволил вратарю оформить «сухарь», замкнув прострел Трента Александер-Арнольда с правого фланга и сократив отставание. Нойер и в этом эпизоде умудрился среагировать, но мяч от его руки отскочил в перекладину, а от неё — за линию.
В концовке хозяева организовали навал и ещё пару раз вынудили чемпиона мира проявить себя. Но и сами могли пропустить. Самое главное, они возродили интригу, получив возможность совершить камбэк в Германии.
Счастливая замена Артеты.
А вот «Арсенал» в матче со «Спортингом», казалось, был приговорён к победе. Мало кто сомневался, что «канониры», выигравшие девять матчей из десяти в текущем сезоне ЛЧ при одной ничьей, уверенно возьмут верх. С другой стороны, лиссабонцам нечего было терять. Вдобавок в ⅛ финала они проявили невероятный характер, когда умудрились пройти «Будё-Глимт» после поражения в первой встрече со счётом 0:3.
Да и успешный опыт противостояний с лондонцами имелся. Всего три года назад португальский коллектив выбил их из борьбы в серии пенальти в ⅛ финала Лиги Европы. Наконец, подопечные Микеля Артеты находились не в лучшем моральном состоянии после сенсационного поражения от «Саутгемптона» и вылета из Кубка Англии.
В итоге «Спортинг» дома действительно дал бой фавориту и вполне мог выиграть. В самом начале хозяева упустили 100%-ный момент. После великолепной передачи от партнёра со своей половины Максимилиано Хавьер Араухо убежал на рандеву с Давидом Райей, но тот кончиками пальцев отразил мяч в перекладину.
Впоследствии «канониры» завладели инициативой, но лиссабонцы оборонялись грамотно и не оставляли свободных зон. Потому оставалось рассчитывать в основном на стандарты. Например, Нони Мадуэке едва не закрутил мяч в сетку прямым ударом с углового. Оппонентов тоже спасла перекладина.
Во втором тайме гости увеличили давление, но моменты по-прежнему возникали нечасто. Поэтому Артета освежил линию атаки, выпустив Кая Хаверца и Габриэла Мартинелли. Забегая вперёд, замены сработали.
В концовке «Спортинг» даже был ближе к голу, но Райя поймал кураж. Сначала испанец среагировал на удар Джени Катамо из ближнего угла вратарской. А затем справился не только с выстрелом мозамбикца, но и не позволил Луису Суаресу сыграть на добивании.
Зато лондонцы использовали редкий шанс в компенсированное время. А позволили им вырвать победу как раз свежие футболисты. Мартинелли выполнил заброс-парашютик в штрафную. В свою очередь набежавший Хаверц первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в сетку мимо голкипера.