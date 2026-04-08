CNN сообщил о согласии Израиля на временное прекращение огня в Иране

Тель-Авив согласился временно приостановить бомбардировки территории Ирана. Об этом 7 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

Источник: AP 2024

«Израиль участвует в двухнедельном прекращении огня, о котором президент [США] Дональд Трамп объявил всего за полтора часа до крайнего срока, установленного для Ирана», — говорится в публикации.

Кроме того, телеканал MTV Lebanon добавил, что Ливан не включен в соглашение о прекращении огня в Иране.

«Ситуация в Ливане останется неизменной», — сообщается в материале.

Трамп в этот же день заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. Он отметил, что США уже «выполнили и перевыполнили» все поставленные военные задачи, а также далеко продвинулись в достижении долгосрочного мира с Ираном и на Ближнем Востоке в целом.