Авиакомпании Великобритании отменяют внутренние рейсы из-за цен на топливо

Британские авиакомпании начали отменять внутренние пассажирские перелёты на фоне резкого роста цен на топливо из-за закрытия Ормузского пролива.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.
Согласно опубликованным данным, изменения в первую очередь затронули транспортное сообщение с отдалёнными регионами страны, включая перелёты из графства Корнуолл и острова Гернси в Лондон. В частности, компания Skybus уже полностью остановила рейсы из корнуоллского Ньюки в столичный аэропорт Гатвик.
Представители перевозчиков связывают вынужденные ограничения с колоссальным удорожанием горючего на фоне обострения ближневосточного конфликта. Дополнительной причиной сокращения полётных программ, о котором также объявила фирма Aurigny, стало общее снижение числа забронированных билетов.
«Авиакомпании, предоставляющие “жизненно” важные рейсы в отдалённые части Британских островов, начали отменять услуги на фоне растущих цен на авиационное топливо», — говорится в материале.
