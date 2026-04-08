Авиакомпании Великобритании отменяют внутренние рейсы из-за цен на топливо

Британские авиакомпании начали отменять внутренние пассажирские перелёты на фоне резкого роста цен на топливо из-за закрытия Ормузского пролива.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Согласно опубликованным данным, изменения в первую очередь затронули транспортное сообщение с отдалёнными регионами страны, включая перелёты из графства Корнуолл и острова Гернси в Лондон. В частности, компания Skybus уже полностью остановила рейсы из корнуоллского Ньюки в столичный аэропорт Гатвик.

Представители перевозчиков связывают вынужденные ограничения с колоссальным удорожанием горючего на фоне обострения ближневосточного конфликта. Дополнительной причиной сокращения полётных программ, о котором также объявила фирма Aurigny, стало общее снижение числа забронированных билетов.

«Авиакомпании, предоставляющие “жизненно” важные рейсы в отдалённые части Британских островов, начали отменять услуги на фоне растущих цен на авиационное топливо», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе грозит серьёзный энергетический кризис, а действия Украины мешают поставкам российских энергоносителей.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
