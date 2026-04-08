Совбез Ирана заявил о победе республики в конфликте с США

«Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранского народа. Иран одержал великую победу и вынудил преступную Америку принять свой план из 10 пунктов», — приводит сообщение Совбеза агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению, американская сторона обязалась гарантировать ненападение на Иран, сохранить контроль Тегерана над Ормузским проливом, не мешать обогащению урана и отменить все первичные и вторичные санкции.
В иранском Совбезе подчеркнули, что военные республики нанесли удары по объектам США, «которые навсегда останутся в памяти всего мира». Утверждается, что Тегеран сокрушил американские силы в регионе, инфраструктуру Вашингтона и его военный капитал.
Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. Он также объяснил, что условием для этого была полная разблокировка Ормузского пролива, и Тегеран выполнит это. Трамп сообщил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта. Вашингтон готов продолжить работу на его основе.
По распоряжению верховного лидера Исламской Республики аятоллы Моджтабы Хаменеи, переговоры США и Ирана по проработке условий мирного соглашения между странами пройдут в Исламабаде, столице Пакистана. Встречи начнутся 10 апреля. Иран готов выделить на них две недели.