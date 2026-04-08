Совбез Ирана заявил о победе республики в конфликте с США

Иранский Высший совет нацбезопасности 8 апреля заявил, что Иран одержал победу в конфликте с США, настояв на принятии Вашингтоном плана Тегерана по урегулированию.

Источник: AP 2024

«Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранского народа. Иран одержал великую победу и вынудил преступную Америку принять свой план из 10 пунктов», — приводит сообщение Совбеза агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению, американская сторона обязалась гарантировать ненападение на Иран, сохранить контроль Тегерана над Ормузским проливом, не мешать обогащению урана и отменить все первичные и вторичные санкции.

В иранском Совбезе подчеркнули, что военные республики нанесли удары по объектам США, «которые навсегда останутся в памяти всего мира». Утверждается, что Тегеран сокрушил американские силы в регионе, инфраструктуру Вашингтона и его военный капитал.

Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. Он также объяснил, что условием для этого была полная разблокировка Ормузского пролива, и Тегеран выполнит это. Трамп сообщил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта. Вашингтон готов продолжить работу на его основе.

Позже сообщалось, что к режиму прекращения огня присоединился и Израиль. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», под эти условия не подпадает.

По распоряжению верховного лидера Исламской Республики аятоллы Моджтабы Хаменеи, переговоры США и Ирана по проработке условий мирного соглашения между странами пройдут в Исламабаде, столице Пакистана. Встречи начнутся 10 апреля. Иран готов выделить на них две недели.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше