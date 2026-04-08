В Axios назвали дату и место проведения переговоров США и Ирана

Первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном по вопросам прекращения боевых действий состоится в эту пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид.

Равид опирается на сведения двух осведомлённых источников. В настоящий момент представители государств активно готовятся к прямому диалогу.

«Первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном о соглашении по прекращению войны планируется провести в пятницу в Исламабаде», — написал журналист.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения сделки с Ираном на две недели.

7 марта Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

