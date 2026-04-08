«Последовательное отступление». Что известно о переносе Трампом бомбардировки Ирана

Соединенные Штаты на две недели откладывают нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он также сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном в течение этого срока будет действовать двустороннее прекращение огня.
ТАСС собрал основное, что известно о переносе сроков бомбардировки Ирана.
Трамп сообщил, что после бесед с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром в связи с их просьбой «отложить применение сегодня вечером разрушительной силы против Ирана» соглашается приостановить бомбардировку и атаку Ирана на две недели.
Он отметил, что одним из условий является готовность Ирана «полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив».
Как заявил американский лидер, «это будет двусторонняя приостановка огня».
Он объяснил свое решение тем, что ВС США «уже выполнили и перевыполнили все военные задачи и очень далеко продвинулись в заключении конкретных договоренностей относительно долгосрочного мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке».
Мирные предложения Тегерана.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты «получили предложение от Ирана, состоящее из 10 пунктов».
Он отметил, что это «является рабочей основой» переговоров.
США уверены, что в течение двух недель удастся полностью согласовать договоренности с исламской республикой.
Условия прекращения огня.
Как сообщил телеканал CNN, Израиль согласился присоединиться к США в вопросе двухнедельного прекращения огня.
По данным Tasnim, Иран, США и Израиль установят двухнедельное прекращение огня с определенными условиями.
Как сообщил портал Axios, США исходят из того, что прекращение огня с Ираном вступит в силу после открытия Ормузского пролива.