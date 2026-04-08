Перемирие США с Ираном начнётся после открытия Ормузского пролива

Американская сторона озвучила условие для запуска режима прекращения огня с Ираном. Вашингтон связывает начало перемирия с открытием стратегически важного Ормузского пролива. Об этом во вторник сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид.

Источник: Reuters

«Представитель Белого дома заявил, что прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана. Это решение действует при одном условии — Тегеран должен открыть Ормузский пролив. Американский лидер также добавил, что Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов. Трамп считает этот документ жизнеспособной основой для дальнейших переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше