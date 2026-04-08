Украинское командование не эвакуирует раненых военнослужащих 5-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, сообщили в силовых структурах.
Об этом осведомлённые источники рассказали журналистам РИА Новости.
Как следует из публикации, в украинском подразделении серьёзно нарушена логистика. Военнослужащим на передовой не доставляют продовольствие, боеприпасы и необходимые медицинские средства.
Собеседник агентства пояснил, что в зоне ответственности данной бригады противника полностью отсутствуют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подобная уязвимость позволяет российским бойцам беспрепятственно наносить точные удары при помощи FPV-дронов.
«Эвакуация раненых и тел погибших ввиду отсутствия транспорта в 5-м СБ 108-й обрТрО не осуществляется», — констатировал источник.
Ранее взятый в плен украинский боевик Анатолий Деркач заявил, что получивших ранения рядовых ВСУ не эвакуируют в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения.