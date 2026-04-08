Небензя четко ответил на решение применить право вето по Ормузскому проливу: «Извинений не услышите»

Россия не станет приносить извинения за право вето в отношении проекта резолюции по Ормузскому проливу. Об этом объявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя.
«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — обратился постпред на английском языке к американскому коллеге Майку Уолтцу.
Накануне стало известно, что СБ ООН не принял резолюцию по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.
Тогда 11 государств проголосовали за документ, две страны воздержались. Россия и Китай, напротив, выступили против. Их право вето, которым они обладают как постоянные члены СБ, препятствовало принятию этого проекта резолюции.
Небензя также подчеркнул, что документ, внесенный Бахрейном, фактически предоставлял карт-бланш на агрессивные действия против Ирана.
8 апреля президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.