Посол Ирана: усилия Пакистана подошли к критической стадии

Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.
Согласно опубликованным данным, представитель ведомства высоко оценил текущую посредническую миссию Исламабада по прекращению напряжённости.
Кроме того, Могаддам призвал общественность внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.
«Позитивные и продуктивные усилия Пакистана в рамках доброй воли… приближаются к критической, чувствительной стадии», — подчеркнул дипломат.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения сделки с Ираном на две недели.
7 марта Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.