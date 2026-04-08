Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: соглашение между США и Ираном включает Израиль и «Хезболлах»

Ynet: соглашение между США и Ираном включает Израиль и «Хезболлах».

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня на две недели между США и Ираном включает отсутствие военных действий Израиля и ливанского движения «Хезболлах», сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на несколько высокопоставленных источников из службы безопасности.

«Двухнедельное прекращение огня, объявленное президентом (США Дональдом — ред.) Трампом час назад, будет распространяться и на Ливан… Было достигнуто соглашение о том, что прекращение огня будет распространяться на ливанскую территорию, то есть Израиль и “Хезболлах” прекратят огонь, а Иран откроет Ормузский пролив», — говорится в публикации портала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.

Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

