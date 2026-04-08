СМИ: соглашение между США и Ираном включает Израиль и «Хезболлах»

«Двухнедельное прекращение огня, объявленное президентом (США Дональдом — ред.) Трампом час назад, будет распространяться и на Ливан… Было достигнуто соглашение о том, что прекращение огня будет распространяться на ливанскую территорию, то есть Израиль и “Хезболлах” прекратят огонь, а Иран откроет Ормузский пролив», — говорится в публикации портала.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.