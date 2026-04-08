Роскачество в будущем планирует проверять автозапчасти

РИА Новости: Роскачество в будущем планирует проверять автозапчасти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.

«Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких же организаций, как Роскачество в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем», — сообщил он.

По его словам, Роскачество будет проверять как продукцию российского, так и иностранного автопрома, включая китайских автопроизводителей. Однако для старта проверок необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые есть у Роскачества. «Для нас это отдельное направление работы», — пояснил Протасов.

В прошлом году Роскачество подписало соглашение с «АвтоВАЗом», оно касалось двух сфер. Во-первых, это диагностика качества процессов и внедрение системы менеджмента качества на предприятиях автомобильной промышленности, причем не только «АвтоВАЗа», но и других, в том числе поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома, рассказал Протасов.

Во-вторых, в рамках этого соглашения Роскачество договорилось с предприятиями о том, что автомобильная отрасль будет просвещать потребителей. «И вы знаете о серьезном исследовании шин, которое было проведено нами в конце прошлого года с выявлением токсичных элементов, с принятием правительством определенных решений в отношении экологического сбора. Это следствие этой работы», — пояснил он.