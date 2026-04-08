Психиатр объяснил, нужны ли препараты для лечения депрессии

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. В борьбе с депрессией важно разобраться в ее причине, если она имеет психогенное начало, часто бывает достаточно сменить обстановку, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
«Очень часто бывают ситуации, когда человек меняет обстановку и все сразу меняется в лучшую сторону. Просто надо разобраться, откуда ноги растут, особенно если депрессия имеет психогенное начало. Но если это эндогенная депрессия, именно физиологическая, сначала нужно помочь организму физически, допустим, препаратами поддержать себя, а потом уже можно заняться психокоррекцией с психотерапевтом и при необходимости поменять у себя в голове установки», — отметил врач.
По его словам, часто бывает так, что человек проходит медикаментозное лечение, его направляют на курс психокоррекции к психологу или к психотерапевту, и ближе к окончанию и врач, и пациент понимают, что состояние нормализовалось.
«В голове все по полочкам легло, организм начал “дышать”, работать, психоэмоциональная сфера оптимизировалась. Но бывает и так, что если были психогенные факторы, которые привели к этому состоянию, а человек поменял обстановку, то все восстанавливается. Надо следить, наблюдать за собой. Как я всегда говорю пациентам, надо любить себя, ухаживать за собой, следить за проявлениями своей психики», — рассказал Сергиевич.