Иран объявил о победе над США после слов Трампа о перемирии

Иранская сторона публично раскрыла, что именно, по её версии, США согласовали. Перечень требований, которые Вашингтон якобы выполнил, поражает воображение:
США признают принцип ненападения на Иран;США признают сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;США позволяют Ирану продолжать обогащение урана;США снимают все первичные и вторичные санкции против Ирана;Прекращают действие все резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ;США соглашаются с выплатой Ирану компенсации;США выводят американские войска с Ближнего Востока и прекращают боевые действия на всех фронтах.
В Вашингтоне эти заявления пока никак не комментировали. Однако если верить иранской версии, то двухнедельная отсрочка ударов — это не перемирие, а полная и безоговорочная капитуляция США.
Напомним, сам Дональд Трамп объявил, что США откладывают на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, получив от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое американский лидер назвал жизнеспособной основой для переговоров, но ни про вывод войск, ни про компенсации, ни тем более про контроль над Ормузским проливом он не говорил ни слова.
