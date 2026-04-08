Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран объявил о победе над США после слов Трампа о перемирии

Пока Дональд Трамп рассуждает о двухнедельной паузе и дипломатическом прогрессе, в Тегеране празднуют разгромную победу. Иран официально заявил, что одержал верх над Соединёнными Штатами. Причиной триумфа названо принятие Вашингтоном иранского предложения из 10 пунктов. Соответствующее заявление опубликовал Высший совет национальной безопасности Ирана, его цитирует государственная телерадиокомпания страны.

Источник: Life.ru

«Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов», — говорится в заявлении.

Иранская сторона публично раскрыла, что именно, по её версии, США согласовали. Перечень требований, которые Вашингтон якобы выполнил, поражает воображение:

США признают принцип ненападения на Иран;США признают сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;США позволяют Ирану продолжать обогащение урана;США снимают все первичные и вторичные санкции против Ирана;Прекращают действие все резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ;США соглашаются с выплатой Ирану компенсации;США выводят американские войска с Ближнего Востока и прекращают боевые действия на всех фронтах.

В Вашингтоне эти заявления пока никак не комментировали. Однако если верить иранской версии, то двухнедельная отсрочка ударов — это не перемирие, а полная и безоговорочная капитуляция США.

Напомним, сам Дональд Трамп объявил, что США откладывают на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, получив от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое американский лидер назвал жизнеспособной основой для переговоров, но ни про вывод войск, ни про компенсации, ни тем более про контроль над Ормузским проливом он не говорил ни слова.

