ОАЭ отражает атаку ракет и БПЛА

ДОХА, 8 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают атаку ракет и беспилотников на территорию страны, слышны громкие звуки, сообщило министерство обороны ОАЭ в социальной сети Х.
«В настоящее время противовоздушная система ОАЭ отражает атаку ракет и беспилотников, которые летят из Ирана. Звуки, которые слышны в разных районах страны, связаны с перехватами силами ПВО баллистических ракет и беспилотников», — заявило минобороны.
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.