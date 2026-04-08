ВС России уничтожили командный пункт БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Морпехи-артиллеристы уничтожили командный пункт БПЛА ВСУ, используя реактивную систему залпового огня «Ураган» на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным «Емеля».
«Поступила цель, я сразу проверил данные на рабочем планшете, ввёл координаты, произвели выстрел — и сразу сменили позицию… Цель была поражена — уничтожен пункт управления дронов противника», — рассказал военнослужащий.
Командир батареи отряда «БАРС-22 Тигр» добавил, что расчёты действуют максимально быстро из-за высокого риска ответного удара.
«Такие системы, как “Ураган”, для противника являются приоритетной целью, поэтому после выстрела нужно мгновенно уходить», — пояснил «Емеля».