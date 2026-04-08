Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили командный пункт БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

«Ураган» ВС России разнес командный пункт БПЛА ВСУ на добропольском направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Морпехи-артиллеристы уничтожили командный пункт БПЛА ВСУ, используя реактивную систему залпового огня «Ураган» на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным «Емеля».

Командир батареи отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным «Емеля» рассказал РИА Новости об уничтожении командного пункта операторов беспилотников ВСУ на добропольском направлении.

«Поступила цель, я сразу проверил данные на рабочем планшете, ввёл координаты, произвели выстрел — и сразу сменили позицию… Цель была поражена — уничтожен пункт управления дронов противника», — рассказал военнослужащий.

Командир батареи отряда «БАРС-22 Тигр» добавил, что расчёты действуют максимально быстро из-за высокого риска ответного удара.

«Такие системы, как “Ураган”, для противника являются приоритетной целью, поэтому после выстрела нужно мгновенно уходить», — пояснил «Емеля».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше