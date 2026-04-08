Премьер Пакистана заявил о немедленном прекращении огня между США и Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединённые Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов. Утверждается, что в него входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения Ираном урана, а также выводе войск США с Ближнего Востока.