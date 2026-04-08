Цены на нефть падают на фоне новостей о двухнедельном перемирии США и Ирана

Цены на нефть падают на 13−17% после новостей о перемирии США и Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть обваливаются на 13−17% после сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, стоимость Brent впервые с конца марта опустилась ниже 92 долларов за баррель, следует из данных торгов.

По состоянию на 3.04 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 12,6% относительно предыдущего закрытия — до 91,92 доллара за баррель, показатель впервые с 23 марта опустился ниже отметки в 92 доллара. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 16,6% — до 94,1 доллара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.

Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

