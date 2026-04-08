В Госдуме рассказали, нужно ли согласие соседей для сдачи квартиры в аренду

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду по закону не требуется, однако необходимо учитывать ряд требований, включая соблюдение прав и интересов соседей и правил пользования общим имуществом, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«На сегодняшний день закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной», — сказал Кошелев.
По его словам, несмотря на то, что прямого требования о согласии нет, законодательная ответственность собственника за поведение его арендаторов есть. Парламентарий отметил, что весной 2024 года были внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, которые официально закрепили легальность посуточной аренды.
«Согласно действующему законодательству, собственник имеет право сдавать свою квартиру на любой срок, но при соблюдении нескольких обязательных условий. Ключевое требование — соблюдение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны создавать шум, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей. Соблюдение правил пользования общим имуществом», — добавил он.
Кроме того, в квартире должны быть установлены счетчики воды, электроэнергии и газа, если он есть, чтобы расчеты за коммунальные услуги велись корректно. Помимо этого, необходимо бережно относиться к лифтам, лестничным клеткам и другой общедомовой собственности.
«Соседи могут пожаловаться на поведение буйных арендаторов участковому, в Роспотребнадзор, в государственную жилищную инспекцию и в суд. Если соседи докажут в суде, что сдача квартиры систематически нарушает их права — постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, суд может запретить сдавать это жилье в таком формате», — заключил он.