Глава МИД Ирана заявил об открытии Ормузского пролива на две недели

Ормузский пролив будет открыт для судоходства на протяжении двух недель в рамках действующего перемирия, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.
Как следует из публикации, процесс транзита судов будет осуществляться при непосредственной координации с Вооружёнными силами Ирана.
Кроме того, Аракчи подчеркнул, что во время безопасного прохода участникам движения необходимо принимать во внимание существующие в акватории технические ограничения.
«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен… с должным учётом технических ограничений», — говорится в сообщении.
Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном по вопросам прекращения боевых действий состоится в эту пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения сделки с Ираном на две недели.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.