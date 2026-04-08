Глава МИД Ирана заявил об открытии Ормузского пролива на две недели

Ормузский пролив будет открыт для судоходства на протяжении двух недель в рамках действующего перемирия, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

Как следует из публикации, процесс транзита судов будет осуществляться при непосредственной координации с Вооружёнными силами Ирана.

Кроме того, Аракчи подчеркнул, что во время безопасного прохода участникам движения необходимо принимать во внимание существующие в акватории технические ограничения.

«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен… с должным учётом технических ограничений», — говорится в сообщении.

Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном по вопросам прекращения боевых действий состоится в эту пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения сделки с Ираном на две недели.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше