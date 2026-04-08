Жители Иркутска требуют отменить концерт Ани Лорак 1 июня

Певица Ани Лорак планирует выступить в Иркутске 1 июня 2026 года (12+). Концерт пройдет во Дворце спорта «Труд». Билеты уже продают — цена от 3 до 14 тысяч рублей. Как ранее сообщала КП-Иркутск, это не первая попытка артистки приехать в город. Год назад концерт перенесли за неделю до события по независящим от организатора и артиста причинам. Отменяли выступления певицы в Сибири и в 2022 году.
— Жители Иркутска снова просят отменить концерт. Они оставляют жалобы в соцсетях Народного фронта. Планируем обратиться в администрацию, чтобы проверить, нужен ли городу этот концерт, — рассказали в региональном отделении Народного фронта.
А в это время гастроли Ани Лорак по России стартуют 20 апреля. Организаторы называют новое шоу «грандиозным событием года».