Небензя: Россия не будет извиняться за вето по резолюции об Ормузском проливе

— Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений, — цитирует постпред РФ РИА Новости.
Российская и китайская стороны наложили свое вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в рамках ситуации в Ормузской проливе. Проект поддержали 11 стран, еще две воздержались от голосования.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. По его словам, Иран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе. США получили от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое может послужить основой для переговоров.
Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время от переговоров США и Ирана можно ожидать «хороших новостей».