Небензя: Россия не будет извиняться за вето по резолюции об Ормузском проливе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник, 7 апреля, в ходе заседания Совета Безопасности обратился к американскому коллеге Майку Уолтцу и заявил, что США не услышат извинений от российской стороны за вето на проект резолюции по Ормузскому проливу.

— Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений, — цитирует постпред РФ РИА Новости.

Российская и китайская стороны наложили свое вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в рамках ситуации в Ормузской проливе. Проект поддержали 11 стран, еще две воздержались от голосования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. По его словам, Иран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе. США получили от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое может послужить основой для переговоров.

Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время от переговоров США и Ирана можно ожидать «хороших новостей».

