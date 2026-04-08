В Красноярском крае «Единая Россия» и сторонники партии запускают спортивный марафон «Сила России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартует марафон «Сила России».
Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» и сторонники дали старт марафона в многофункциональном спортивном комплексе Сибирского Федерального университета. Студентов институтов СФУ поприветствовал российский бобслеист, заслуженный мастер спорта России, участник двух зимних Олимпийских игр 2006-го и 2010-го годов Роман Орешников.
Почетным гостем мероприятия стал трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр 2006, заслуженный мастер спорта России, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Павел Ростовцев.
Старший преподаватель кафедры физической культуры Института физической культуры, спорта и туризма СФУ Денис Логинов провел зарядку для участников мероприятия.
Павел Ростовцев, выступая перед студентами, отметил: «Марафон “Сила России” стартовал 6 апреля. Основная идея — это приобщение как можно большего числа наших граждан к занятиям спортом. На сайте “Сила России” можно зарегистрироваться, выбрать интересную активность и в течение лета провести время с пользой для здоровья».
Заслуженный мастер спорта по бобслею, директор школы по зимним видам спорта, президент федерации по бобслею Красноярского края Роман Орешников: «Я еще не отдышался! Замечательное мероприятие! Спасибо партии “Единая Россия”. Студенты могут бесплатно заниматься спортом, выбрать занятие по интересам и ходить на такую площадку».
Студентка 3-его курса лингвистики института филологии и коммуникации Александра Харитонова: «Зарядка мне очень понравилась! Это было неожиданно. Я почувствовала, что мое тело зарядилось. Еще я бы очень хотела заниматься плаваньем».
Отметим, «Единая Россия» запустила пятый сезон марафона «Сила России»: участники смогут тренироваться со знаменитыми спортсменами и внести предложения в Народную программу. Марафон, инициированный сторонниками партии, пройдёт с апреля по август 2026 года. К участию приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе участники специальной военной операции, ветераны и люди с инвалидностью. Предыдущие четыре сезона подтвердили востребованность марафона: в проекте приняли участие почти 1,3 миллиона человек, для них провели около 27 тысяч мероприятий.